Molise nella morsa del gelo, sulla costa il vento fa saltare i collegamenti con le Tremiti

TERMOLI. Vento e pioggia sulla costa e neve nell’entroterra. Collegamenti sospesi oggi con le Isole Tremiti.

Questo il quadro climatico della parte finale della settimana in Molise, a causa del profondo vortice ciclonico che nelle ultime ore si è portato verso lo Ionio, determinando condizioni di marcata instabilità su buona parte del Sud. L'aria artica, che ha accompagnato il peggioramento, ha favorito nevicate fino a quote collinari sulla dorsale appenninica meridionale.

Sul medio versante adriatico, la neve si è spinta fin verso i 400-500 metri, quanto riferito dagli esperti di 3Bmeteo.com.

MeteoinMolise.com invece evidenzia che lo stesso vortice seguiterà a determinare precipitazioni per gran parte della giornata al sud, anche nevose a quote basse in Appennino. Riflessi nevosi anche sul medio Adriatico sino a quote molto basse, anche se i fenomeni su questo settore sono destinati ad esaurirsi a breve. Il freddo si attenuerà sensibilmente a partire dalla giornata di sabato, salvo nelle zone interessate da nebbie, presentandosi solo moderato nel corso della prossima settimana.

Infine, l’allerta meteo dalla sala operativa regionale della Protezione civile.

Fenomeni localizzati di disagi alla circolazione dei veicoli con rallentamenti o interruzioni parziali della viabilità e disagi nel trasporto pubblico e ferroviario per effetto delle coperture nevose alle quote previste; interruzioni dell’erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia); erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili. Infine, disagio o locale pericolo per la balneazione e le attività nautiche. Attese nevicate nel corso del pomeriggio, sera e notte sul Molise.