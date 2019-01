TERMOLI. Via Venezia, non è una strada urbana, è una laguna. Nel vero senso del termine. Ieri sul gruppo social Afdm, una utente ha postato delle foto e un commento urticante, con l'ambulanza che si era rotta a causa del manto stradale: «Via Venezia, le immagini parlano da sole... Fortunatamente non c'era un'emergenza in corso, ma immaginate il contrario. E' vergognoso. Non si può più circolare per questa strada, è diventato impossibile per qualsiasi mezzo. Cosa aspettano, che ci debba stare il morto?»

Stamani, con Michele Trombetta, abbiamo effettuato un sopralluogo, come si evince dal video del nostro inviato.