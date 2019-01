A San Giuliano di Puglia commozione per l'ultimo viaggio di Donatella

Lettere al direttore «Influenza intestinale, inutile intasare il Pronto soccorso»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro ci dà ulteriori consigli per affrontare l'influenza gastrointestinale nei bambini: «Non bisogna recarsi in pronto soccorso, anche se la cosa è facile a dirsi per un addetto ai lavori, ma è difficile da farsi per una mamma alle prese con tutti i