TERMOLI. Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di ieri, poco dopo le 20, in piazza Donatori di Sangue. A causa del forte vento alcuni pannelli del totem rotante pubblicitario che si trova tra via Martiri della Resistenza e appunto il parcheggio dell'ex ospedale San Timoteo si erano staccati e penzolavano in modo pericoloso.

Immediatamente sul posto, dopo l'avvenuta segnalazione alla centrale operativa del 115, gli uomini del distaccamento di contrada Pantano Basso si sono diretti sul posto e hanno messo in sicurezza il tabellone, evitando che rappresentasse un pericolo per pedoni e veicoli in transito.

E' stata utilizzata l'auto-gru, quanto mai essenziale in questi casi. Sul posto anche una volante del commissariato di Polizia di via Cina.