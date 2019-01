TERMOLI. Un inverno non certo mite quello del 2018-2019 e così anche i fenomeni di dissesto idro-geologico e la frana sul costone di Rio Vivo non accenna minimamente a fermarsi e le famiglie che risiedono a valle, sulla strada del litorale Sud di Termoli, hanno sempre più paura. E' del 14 gennaio scorso la lettera inviata da Angelo Mennello, custode proprietario dell'immobile che venne sgomberato al civico 272 indirizzata ai Lavori pubblici e al comando della Polizia municipale. «Segnaliamo che in conseguenza delle piogge recenti ci sono stati nuovi smottamenti del terreno sovrastante e di conseguenza la frana minaccia l'immobile citato e il fango spinto dall'acqua ha raggiunto la strada pubblica. Pertanto si richiede di monitorare l'eventuale pericolo di ulteriori smottamenti di terreno (trovandoci in pieno inverno con piogge abbondanti) al fine di salvaguardare l'incolumità dei residenti e l'installazione di segnaletica sulla strada, divenuta scivolosa, per salvaguardare l'incolumità dei passanti e la sicurezza delle auto in transito».

Quasi profetico, insomma, visto che «altri smottamenti stanno interessando altre abitazioni – ci riferisce sempre la famiglia Mennello - se non intervengono a realizzare dei canali per la raccolta delle acque piovane, il problema potrebbe coinvolgere tutto il colle. Ricordiamoci che sul colle si trova una scuola, quando piove si allaga la strada, sempre per la mancanza di canali. Sono venuti a mettere le transenne sulla strada, ma non sono venuti a monitorare la situazione».

Il vulnus è determinato dalla mancata ottemperanza all’ordinanza n. 53 del sindaco di Termoli che obbligava i privati titolari del terreno a monte a mettere in sicurezza in modo definitivo il costone.

«Siamo abbandonati agli eventi climatici. Viviamo sperando che non piova».