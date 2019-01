Allerta meteo gialla: sulla costa forte vento e rischio di mareggiate

CAMPOBASSO. Nuova allerta meteo diramata dalla sala provinciale della Protezione civile di Campobasso.

Dal tardo pomeriggio di oggi o nelle prime ore della sera, e fino a domani, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, inizialmente sui settori più occidentali della regione con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in progressiva estensione a quelli centrali e orientali. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale e saranno nevose inizialmente, al di sopra dei 1100- 1300 m sul livello del mare in successivo calo fino a quote di alta collina.

Intensificazione della ventilazione con venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sulle zone di cresta della catena appenninica. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.