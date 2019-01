Due su due, anche lo Stelvio recuperato in Puglia dai Carabinieri

TERMOLI. Carabinieri sugli scudi nei furti d’auto commessi da pugliesi a Termoli. Dopo il recupero dell’auto a Cerignola, a opera dei militari dell’Arma adriatica, i colleghi della compagnia di San Severo hanno recuperato lo Stelvio rubato sempre giovedì nel tardo pomeriggio in via Giappone a Termoli. Il ladro dopo esserci riuscito a entrare dentro, l'ha messa in moto e furtivamente si è dileguato in direzione Sud, valicando il confine con la provincia di Foggia.

A confermarlo il tracciato del Gps di cui era dotato il veicolo. Il furto, scoperto con estremo rammarico e altrettanta amarezza da parte del proprietario, è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno attivato i propri canali cercando di intercettare il Suv. Per fortuna la macchina è stata rinvenuta, seppur danneggiata, nel territorio di Apricena e recuperata nel pomeriggio di venerdì. Si trovava in una zona impervia, un terreno agricolo che conduceva a un boschetto. Il titolare dello Stelvio ringrazia i militari dell’Arma della Capitanata artefici del rinvenimento.