Alluvione 2003: dopo 16 anni il Tar intima alla Regione di pagare i risarcimenti

TERMOLI. Quasi un segno del destino, esattamente dopo 16 anni il Tar Molise impone alla Regione di pagare i risarcimenti per diverse aziende alluvionate nel gennaio 2003, per gli eventi accaduti tra il 23 e il 25 gennaio.

Proprio il 23 gennaio c’è stata l’udienza al Tar Molise, pubblicata ieri, sul ricorso numero di registro generale 342 del 2018, proposto da Giuseppe Iacusso, Giuseppe Massari, Gabriele Cipolletti, Silvana Lamanda (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società semplice “Biferno S.S. Agricola”), Antonella De Lisio (già rappresentante legale della disciolta società semplice “Azienda agricola Piano di Conca”), Antonio De Lisio, Guido D'Addona, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Venittelli, contro Regione Molise e Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” (già Erim), per l'ottemperanza e l’esecuzione della sentenza n. 154/2015 emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap) in data 5.3.2014, depositata il 14.7.2015 a definizione del giudizio segnato al n. 246/2011, munita di formula esecutiva in data 27.10.2017, notificata alla Regione Molise il 13.2.2018 e non impugnata.

I ricorrenti, proprietari di abitazioni e terreni lungo il fiume Biferno, a sud dell’invaso artificiale del Liscione, essendo stati danneggiati dalle esondazioni del fiume negli anni 2003 e seguenti, a causa dalla mancata manutenzione degli argini, convenivano in giudizio per il risarcimento la Regione Molise e l’Agenzia “Molise Acque”, dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli che, con sentenza del 2010, rigettava la loro domanda. Tuttavia, in appello, il Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap), con sentenza n. 154/2015, riformava il decisum di primo grado, riconoscendo a ciascun appellante un ristoro risarcitorio per i danni subiti. La sentenza del Tsap non veniva impugnata e passava in giudicato, sicché i ricorrenti notificavano alla Regione in data 13.2.2018 copia di essa, munita di formula esecutiva datata 27.10.2017. Notificavano, quindi, distinti atti di precetto nelle date 11-27 luglio 2018. La Regione non opponeva gli atti di precetto e, tuttavia, non provvedeva ai pagamenti richiesti, restando debitrice dei ricorrenti per i diversi importi dei loro crediti risarcitori (precisamente: euro 80.881,55 per Iacusso Giuseppe, euro 31.438,39 per Massari Giuseppe, euro 10.796,58 per Cipolletti Gabriele, euro 533.237,03 per Lamanda Silvana, euro 267.352,34 per De Lisio Antonio e De Lisio Antonella, euro 42.242,46 per D’Addona Guido). Con il ricorso notificato il 24.9.2018 e depositato il 4.10.2018, i ricorrenti chiedono l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, con eventuale nomina di un commissario ad acta e condanna alle penalità di mora.

Si costituisce la Regione, deducendo l’indeterminatezza del credito, in relazione agli avvenuti pagamenti di alcuni acconti, senza tuttavia fornire prova di essi, anche perché è la stessa sentenza n. 154/2015 emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche a riconoscere genericamente il credito dei ricorrenti come residuo al netto dei pagamenti già avvenuti. Conclude per la reiezione.

Nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019, la causa è introitata per la decisione.

I giudici ritengono che il ricorso sia fondato.

Si è formato il giudicato sulla sentenza in epigrafe indicata ed è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni - ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 - dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, senza che la resistente Regione abbia provato, com’era suo onere, l’avvenuto adempimento – ancorché parziale – delle obbligazioni pecuniarie oggetto del giudicato.

Sussistono, quindi, i presupposti per accogliere il ricorso in esame e per dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore dei ricorrenti delle somme liquidate in sentenza, come precisate nello stesso provvedimento giurisdizionale (cioè al netto dei pagamenti già avvenuti), oltre alle spese legali e agli interessi legali fino al soddisfo, ma non delle spese di registrazione che esulano dall’oggetto del giudicato e che comunque fanno carico alla Regione soccombente nel giudizio, in via solidale, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986; il tutto, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica di essa, se perfezionatasi in data anteriore alla predetta comunicazione.

In caso di perdurante inadempimento, procederà in via sostitutiva il commissario ad acta, che si indica sin d’ora nel Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario (da individuare in base a un criterio di rotazione negli incarichi), il quale provvederà, su impulso di parte, alla scadenza infruttuosa del termine ultimativo concesso per l’adempimento, nei successivi 120 (centoventi) giorni dalla domanda delle parti, alla messa in pagamento delle somme indicate nell’eseguenda sentenza, dopo aver accuratamente accertato e detratto gli importi dei pagamenti già avvenuti per la stessa causale da parte della Regione nei confronti dei singoli ricorrenti (se necessario, anche mediante una ricerca da effettuarsi presso l’istituto tesoriere della Regione dei pagamenti effettuati negli ultimi 15 anni).

Sulle somme riconosciute come dovute e non pagate spettano, altresì, importi pari agli interessi legali, a titolo di penalità di mora, a decorrere dal 120° giorno dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, in caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione regionale.

Osserva ancora il Collegio che, in caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il commissario ad acta deve ritenersi investito di tutti i poteri necessari al fine di assicurare il materiale reperimento delle somme dovute nell’ambito delle risorse finanziarie della Regione, anche mediante apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove necessario all’espletamento dell’incarico e provvederà alla adozione di tutti i provvedimenti conseguenti necessari al materiale pagamento in favore dei ricorrenti delle somme riconosciute.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, dunque, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Molise di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato indicato in epigrafe, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, significando che, in caso di perdurante inerzia, procederà, in via sostitutiva, il commissario ad acta qui nominato, con aggravio delle penalità di mora, ai sensi di cui in motivazione.

Gli importi dei risarcimenti ammontano a circa un milione di euro.