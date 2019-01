Ricoverato in rianimazione a Foggia l'operaio 51enne caduto dal tetto

TERMOLI. E’ ricoverato in rianimazione all’ospedale di Foggia il 51enne caduto ieri dal tetto della stazione di servizio Ip.

Stava montando dei pannelli solari per conto di una ditta sulla copertura della stazione di servizio della Ip sul lungomare Nord di Termoli, quando per motivi al vaglio degli investigatori, si è sbilanciato in avanti ed è caduto a terra, da alcuni metri. Ha rischiato la vita ieri mattina, poco prima delle 11, il 51enne F. D. L., nativo di Caracas, ma residente nel circondario.

Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118, assieme ai volontari della Misericordia in ambulanza, oltre ai Carabinieri della compagnia di Termoli. L’ennesimo infortunio sul lavoro per una realtà, quella molisana, che ha chiuso il 2018 con dati poco confortanti.

Il dipendente dell’impresa era regolarmente assunto e assicurato. Nell’impatto al suolo si è procurato un politrauma con forte trauma toracico, su cui sono subito intervenuti i chirurghi dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo il trasferimento da via Magellano al pronto soccorso di viale San Francesco, tanto da essere poi trasferito successivamente al reparto di rianimazione dell’ospedale di Foggia.