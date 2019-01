CAMPOMARINO. Scontro frontale sulla rampa che porta a Campomarino tra una Fiat Punto bianca, con all'interno solo la conducente e una Nissan Juke nera con conducente e passeggera. Tre le donne rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto all'ora di pranzo, che ha costretto i Carabinieri della locale stazione a deviare il traffico sulla statale 16 Adriatica.

Un impatto molto violento, che ha avuto come conseguenze il ferimento delle 3 signore, con traumi multipli, ma per fortuna nessuna di loro è in pericolo di vita.

Oltre ai militari dell'Arma, sul posto il 118 Molise con i volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato le 3 donne al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.