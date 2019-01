VASTO MARINA. Agenti della Polizia municipale e ambulanza del 118 intervenuti poco prima delle 18.30 a Vasto Marina, in viale Dalmazia. A finire a terra una donna anziana, investita prima da una Fiat Stilo station wagon e poi da una New Beetle della Volkswagen, all'altezza della Trattoria Toscana. La signora, soccorsa dai medici, è stata trasportata all'ospedale di Chieti per essere sottoposta agli accertamenti del caso, mentre i Vigili urbani hanno compiuto i rilievi del sinistro. Si tratta di una 78enne, classe 1940, L. P., originaria di Montenero di Bisaccia e residente a Vasto Marina.