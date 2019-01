Frana a Rio Vivo, sgomberate tre famiglie

TERMOLI. A distanza di due anni si torna allo sgombero a Rio Vivo.

Del 14 gennaio scorso la richiesta di un ulteriore intervento sul costone di Rio Vivo, di appena 3 giorni fa l’appello dei residenti al civico 272, la famiglia Mennello. Lunedì immediato sopralluogo dei tecnici dei Lavori pubblici e della Protezione civile, con la frana che sta avanzando. Altrettanto tempestiva, notificata ieri nel tardo pomeriggio dalla Polizia municipale di Termoli, l’ordinanza di sgombero e inaccessibilità dei luoghi del sindaco Angelo Sbrocca. «In corrispondenza del costone di località Rio Vivo sono in atto da diverso tempo movimenti gravitativi che comportano la formazione di smottamenti localizzati, con il defluimento verso la parte sottostante di volumi di terra e detriti. In prossimità del fabbricato privato identificato dai civici n. 270-272-274-276 di via Rio Vivo, così come già accaduto in passato, diversi quantitativi di terreno distaccatisi dal costone, hanno invaso il cortile interno arrivando a lambire i muri perimetrali dell’edificio.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota acquisita al protocollo n. 4806 di ieri ha trasmesso una relazione ad esito del sopralluogo effettuato in data 28 gennaio, con la quale si segnala la necessità di adozione di provvedimenti interdittivi per l’utilizzo gli edifici posti tra i civici di via Rio Vivo 256 e 276, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Nella relazione del responsabile dell’ufficio tecnico comunale e del geologo Vito Plescia, trasmessa con nota n. 5001 in data 29.01.2019, nella quale si rileva la necessità di interdire l’utilizzo del fabbricato di cui ai civici n. 270-272-274-276, ai fini della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini ivi residenti. Nella stessa nota stessa nota si rileva altresì la necessità di interdire all’utilizzo i cortili interni e le aree pertinenziali sottostanti al costone di Rio Vivo per tutti gli edifici compresi tra il civico n. 256 ed il civico n. 268 di via Rio Vivo. La situazione di pericolo venutasi a creare fa ritenere necessario disporre lo sgombero cautelativo dell’immobile di cui ai civici n. 270-272-274-276 di via Rio Vivo, con l’assoluto divieto per chiunque di potervi accedere; ai fini della salvaguardia dell’incolumità dei residenti presso gli edifici identificati dai civici n. 256-258-260-262-264-266 e 268, occorre interdire l’utilizzo dei cortili e delle pertinenze sottostanti il costone. Lo sgombero, verosimilmente sarà eseguito domattina.