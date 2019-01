E' morta all'ospedale di Chieti la 78enne di Montenero investita a Vasto Marina

MONTENERO DI BISACCIA. E' deceduta all'ospedale di Chieti, purtroppo, la 78enne molisana investita ieri sera su viale Dalmazia a Vasto Marina.

Alle ore 18.20 circa una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in via Dalmazia fronte la trattoria Toscana per un investimento di pedone.

Lina Potalivo è stata investita da una Fiat Stilo condotta da C. A.

A seguito della collisione il pedone veniva sbalzato nella corsia opposta della Fiat Stilo e veniva urtata da un Volkswagen Maggiolino condotto da B. A. La stessa veniva trasportata con urgenza presso l’Ospedale di Chieti. Tutti i coinvolti nel sinistro venivano sottoposti agli accertamenti per rilevare l’eventuale stato di ebrezza o all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia Locale oltre a rilevare il sinistro effettuavano anche operazioni di viabilità. La circolazione durante le operazioni di rilievo subiva rallentamenti. Sono in corso gli accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro