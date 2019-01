Domani l'autopsia di Lina Potalivo, l'anziana investita e uccisa da due auto

VASTO. Domani il corpo di Lina Potalivo verrà sottoposto ad autopsia preso l'ospedale clinicizzato di Chieti, questo quanto stabilito dall'Autorità giudiziaria. La 78enne è deceduta in seguito ad un investimento avvenuto poco prima delle 18.30 di ieri in viale Dalmazia a Vasto Marina (LEGGI). L'incarico sarà affidato nella mattinata di domani, mentre l'esame autoptico verrà eseguito nel primo pomeriggio dal medico legale della Asl Pietro Falco con la sua equipe. Solo successivamente la salma potrà essere riconsegnata alla famiglia per svolgere i funerali.

Intanto come da procedura i due veicoli coinvolti nel sinistro: una Fiat Stilo station wagon condotta da C.A.A. ed una Volkswagen New Beetle condotta da B.A. sono stati messi sotto sequestro. La donna, classe 1940, viveva a Vasto Marina, ma era originaria di Montenero di Bisaccia. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.