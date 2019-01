Coppia sospetta si aggira in città, attenzione ai truffatori

TERMOLI. Certo che non si può proprio stare tranquilli. Sul gruppo molto frequentato di Facebook Afdm, una termolese, peraltro assurta agli onori della ribalta per la sua partecipazione al format Mediaset "Avanti un altro", Flavia Soldo, ha denunciato l'ennesimo tentativo perpetrato ai danni dei termolesi da truffatori seriali. «Una coppia di uomini con accento campano gira in centro e chiede bussando alle abitazioni l'ultima ricevuta di pagamento per effettuare una riduzione del gas. Mia madre ha detto loro di no e ciononostante i due hanno continuato a insistere, fino a quando è uscito mio padre e loro sono andati via. Avvisate nonni, zii, persone anziane e sole in casa».