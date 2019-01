Riciclaggio di capitali, condannato l'imprenditore termolese

TERMOLI. Sono trascorsi 4 anni e mezzo da quando l’imprenditore termolese Raffaele Valente venne arrestato dal Ros dei Carabinieri all’alba del 14 luglio 2014.

Di poche ore fa l’esito del processo, col Tribunale di Roma che lo ha condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Come condizione accessoria anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Il giudice si è dato 90 giorni per il deposito delle motivazioni, da cui scatteranno i termini per la presentazione dell’appello.

Valente era stato in carcere e ai domiciliari, 10 mesi e due mesi per l’esattezza, fino all’estate 2015. Venne accusato di essere legato a Massimo Ciancimino, attraverso l’accusa di tentato riciclaggio di capitali, figlio del boss ed ex sindaco del capoluogo siciliano Vito, che ebbe un soggiorno obbligato nella vicina Rotello.

Secondo la Procura di Roma era il titolare di quote significative della società romena in cui venne investito quasi interamente il tesoro della famiglia Ciancimino, che ammontava a 115 milioni di euro. Un investimento operato in Romania, finanziato da attività illecite.

Le indagini sul versante dell’ecomafia erano partite addirittura nel 2007, quando don Vito era ancora vivo, approfondite per mano del gip Piergiorgio Morosini due anni fa, quando anche l’abitazione di Valente venne perquisita dalla polizia giudiziaria. Valente ha proclamato lo sciopero della fame nell’agosto scorso ed è stato difeso dagli avvocati Joe Mileti e Antonio Ingroia, sì, proprio l’ex magistrato, che poi ha lasciato la difesa in mano solo all'avvocato termolese.