Guglionesi, due attività commerciali nel mirino dei Nas

GUGLIONESI. Il Comando Compagnia Carabinieri di Termoli, nella serata di venerdì nell’ambito dell’indirizzo tracciato dal Comando Provinciale CC di Campobasso, ha predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di sei automezzi e quindici militari e la sinergia con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – N.I.L. di Campobasso.

Nel corso del servizio sono stati attenzionate due attività commerciali, un autolavaggio i cui dipendenti extracomunitari non sono risultati in regola con la posizione sanitaria ed un bar, ove sono state poste sotto sequestro circa 75 kg di derrate alimentari – per lo più carne e pesce – non risultati in regola con le procedure per la tracciabilità, nonché evidenti carenze nello stato di conservazione.

Si è accertata altresì una precaria situazione in relazione alle norme igienico sanitarie che comporteranno una proposta di chiusura per l’attività interessata.

Numerosissimi sono stati i controlli alla circolazione stradale in tutto il territorio del comune di Guglionesi e 4 le violazioni accertate in relazione alle norme al Codice della Strada.

I servizi saranno sicuramente riprogrammati daiCarabinieri di via Brasile che si augurano di ricevere la collaborazione dei cittadini tutti e le loro segnalazioni, al fine di meglio individuare le aree più sofferenti e/o gli obiettivi più sensibili da attenzionare, onde aumentare il grado di sicurezza.