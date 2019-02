Scontro tra auto e moto a Guglionesi, ferito centauro 34enne

GUGLIONESI. Carabinieri della locale stazione, Polizia municipale e 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza chiamati a intervenire intorno all'ora di pranzo in via Capitano Verri a Guglionesi. A scontrarsi un'auto e una moto. Resta ferito un 34enne centauro, L. R., trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per essere sottoposto agli opportuni accertamenti.