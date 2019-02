Maltratta i genitori mentre è ai domiciliari, 20enne si becca un'altra denuncia

TERMOLI. Un 20enne termolese, gravato da precedenti di Polizia e già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato maltrattamenti in famiglia. La denuncia è scaturita a seguito di un intervento della Volante presso l’abitazione del ventenne, richiesto dai familiari in quanto intimoriti dai comportamenti violenti e prevaricatori che il giovane aveva assunto nei loro confronti.