TERMOLI. Vigili del fuoco all'opera nell'enorme stabile che affaccia sul porto, tra via Belvedere e via Alfano. Poco dopo le 13:30, in uno degli appartamenti sito al quarto piano che affaccia nella traversa è divampato un incendio sul balcone. Le fiamme hanno avvolto materiale che era stipato sul balcone, all'esterno della casa, per fortuna, senza che venisse coinvolto l'appartamento nei locali interni.

Tempestivo l'intervento della squadra del 115 del distaccamento di Termoli, che è giunta sul luogo del piccolo rogo e hanno estinto il fuoco prima che potesse propagarsi altrove e diventare molto più pericoloso. Con l’autoscala, il personale raggiungeva velocemente il balcone dove si era sviluppato l’incendio intervenendo con estinguente spegnendo subito le fiamma. La velocità d’intervento e l’estrema professionalità hanno reso il bilancio finale con nessun ferito, lievi danni esterni e solo fumo all’interno dell’appartamento che stava per essere coinvolto dall’incendio.