Addio al "Braveheart" del popolo operaio: Carmine Petrella

TERMOLI. Ieri, dopo aver tanto sofferto e combattuto per vincere la sua più grande battaglia personale contro il male più subdolo e quasi inesorabile che mina la salute delle persone, Carmine Petrella ci ha lasciato all’età di 75 anni.

Chi vi parla, oltre ad essere stato un suo collega in fabbrica, era anche un suo caro amico: l'ultima volta che ci siamo visti è stato purtroppo ad un evento luttuoso di un suo familiare e, nonostante Carmine fosse già minato dal male da un po' di tempo, mi aveva rassicurato, con un sorriso che lo ha sempre contraddistinto, che non si sarebbe mai arreso, ma che avrebbe reso difficile il cammino di quel brutto male che lo stava minacciando. E la cosa non mi stupì affatto.

Carmine lo avevo conosciuto quando lui ed altri storici sindacalisti della Fiat diedero vita alla sezione termolese della Flm (Federazione Lavoratori Metalmeccanici), l'ala più oltranzista della CGIL; con sede in via Malta, Carmine e i suoi colleghi erano sempre pronti a schierarsi in difesa degli operai contro vessazioni, abusi e ingiustizie per quanto riguardava le condizioni di lavoro e di tutto quanto serviva per rendere la vita in fabbrica di un operaio più dignitosa e meno dura di quanto non lo fosse già. Tante furono le “battaglie” che lo videro scendere sempre in prima fila in difesa delle maestranze.

Negli ultimi anni di lavoro attivo, ho avuto la fortuna di averlo come collega nella stessa squadra di lavoro e molto spesso parlavamo di faccende inerenti la nostra attività e lui era sempre contro tutte le ingiustizie. Negli ultimi anni, Carmine, in dissenso con il suo gruppo sindacale, si spostò in un altro più oltranzista che secondo lui, era più vicino al suo pensiero.

Con Carmine se ne va un altro pezzo storico della fabbrica più rappresentativa del mondo del lavoro nel Basso Molise. Ora il combattente "Braveheart" del popolo operaio, è “a riposarsi”. Ciao Carmine!

La nostra redazione, l'editore Nicola Montuori e il direttore Emanuele Bracone, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Petrella.