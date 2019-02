Ennesimo schianto sulla Trignina, 3 feriti trasportati in ospedale

SAN SALVO. Tremendo incidente sulla Trignina in territorio di San Salvo a meno di 24 ore da quello avvenuto ieri sera in territorio di Tufillo (LEGGI). Due i mezzi coinvolti: un'Audi A4 e una Fiat Punto. Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e 118. Dalle prime informazioni sembrerebbe trattarsi di un tamponamento. Le due auto viaggiavano entrambe in direzione Isernia. Tre i feriti trasportati presso l'ospedale San Pio di Vasto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.