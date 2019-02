Scontro tra Suv e utilitaria sulle curve a Larino, due feriti al pronto soccorso

LARINO. Torna il maltempo e sulla statale 87, al km 200, lungo le curve che da Larino giungono sulle Piane, due auto si sono scontrate, si tratta di un Suv e una utilitaria.

E’ avvenuto poco dopo l’ora di pranza.

La circolazione è stata bloccata in tutti e due i sensi di marcia. Il 118 ha trasportato in ambulanza due feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, con i volontari della Misericordia adriatica. Tre le gazzelle dell’Arma intervenute, una per i rilievi e due per disciplinare la viabilità nei due sensi di marcia.

I due feriti sono un 30enne, A. C., e una 68enne. A. S., ambedue di Larino.