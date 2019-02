TERMOLI. A distanza di una settimana dal nuovo sgombero di tre famiglie a Rio Vivo, l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli, col dirigente Gianfranco Bove, ha effettuato un sopralluogo sul costone che sta franando sempre di più, assieme agli stessi residenti sfollati e ora ospiti della pensione San Giorgio a spese dell’amministrazione comunale, e ai tecnici della Regione Molise. Il punto della situazione è stato fatto dallo stesso ingegner Bove. «Come programmato da alcuni giorni, da quando insomma lo smottamento si è aggravato ulteriormente, abbiamo contattato il servizio difesa del suolo della Regione Molise, che ieri sono intervenuti. Si tratta di persone esperta della materia e stiamo cercando di capire quali interventi porre in essere da subito.

Come avevo già evidenziato al sindaco la problematica, da risolvere previo studio di tutto quello che si sta verificando, perché dà l'impressione che abbiamo avuto la situazione si è aggravata, perché è stata indebolita l'azione di auto-contenimento del costone. E questo, complice il susseguirsi degli eventi meteo, si provoca questo scivolamento verso il basso. I colleghi della Protezione Civile concordano con il fatto che gli interventi provvisori, che in passato il comune ha anche effettuato, vanno attentamente valutati, poiché si corre il rischio di andare ulteriormente ad indebolire il conoide di terra che è precipitato, con il rischio, quindi, che tutto il costone possa essere interessato da movimenti franosi ancora più gravi. Adesso faremo degli ulteriori approfondimenti.

Soprattutto stiamo cercando di valutare se la casa non ancora soggetta a sgombero, posto al fianco di quella già sgomberata, possa essere interessata da un fenomeno del tutto similare, in quanto già ci sono stati degli stacchi. Non appena avrò la relazione tecnica da parte dell'ufficio servizio difesa del suolo della Regione Molise cercheremo di fare le dovute valutazioni».