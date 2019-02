Pasto immangiabile all'ospedale, i controlli confermano anomalie alla mensa

TERMOLI. Denunce, segnalazioni, ispezioni, controlli e sanzioni. Anche un post Facebook può diventare uno strumento utile per vigilare su quello che non va, come quello divenuto virale a Termoli e sui social. Quello di una utente termolese, che è stato condiviso da migliaia e migliaia di persone, solo con riferimento alla nostra pubblicazione.

Una pubblicazione che non è passata inosservata all'Asrem, che oggi ha fatto scattare gli opportuni controlli. Ispezioni portate avanti dalla direzione amministrativa dell’Asrem, che hanno fruttato l’emersione di alcune anomalie per i procedimenti di cottura dei cibi serviti ai degenti e la stessa distribuzione dei pasti. I controlli proseguono anche martedì e l’Asrem contesterà ufficialmente tutte le criticità riscontrate a una delle due ditte che curano la refezione ospedaliera.

Per la cronaca, il pasto incriminato era stato servito a un'anziana ricoverata nel reparto di Medicina dell'ospedale San Timoteo.