Camionista picchiato dai banditi sull'A14, ma la rapina fallisce

CAMPOMARINO. Tentata rapina ai danni di un camionista quella avvenuta stamani, intorno alle 5, nel territorio di Campomarino.

L’assalto dei banditi è accaduto al km 480 dell’autostrada A14, quando hanno preso di mira un mezzo pesante e lo hanno affiancato, loro erano dentro una macchina di colore bianco.

L’autista del Tir è stato convinto ad accostare con modi spicci, col Tir che ha arrestato la marcia al km 482,600.

Ad agire sono stati in 4, con compiti equamente divisi, due hanno aggredito e picchiato il camionista, facendolo anche stendere a terra, lungo il manto d’asfalto, mentre gli altri due hanno aperto il cassone del camion e per loro disappunto, hanno scoperto che l’autoarticolato trasportava merce di scarso valore, cartoni di risme della carta A4, hanno desistito al furto. Per garantirsi una fuga tranquilla hanno portato via le chiavi all’autotrasportatore, dirigendosi a tavoletta verso Sud, superando dopo pochi minuti il confine con la Puglia.

Lasciato solo dai malviventi, il conducente, visibilmente sotto choc e ferito per i colpi ricevuti, ha chiamato il 113 ed è intervenuta la pattuglia della Polizia autostradale di Vasto Sud, che ha recepito la denuncia della tentata rapina. Sul posto anche il 118 Molise, col malcapitato trasportato al pronto soccorso del più vicino ospedale, il San Timoteo, dove è tutt'ora ricoverato.

Caccia aperta ora al commando che voleva impossessarsi del carico.

La sottosezione di Vasto Sud non conferma che siano stati esplosi colpi d’arma da fuoco, ma pare che un colpo di rivoltella in aria ci sia stato per indurre il Tir a fermarsi.