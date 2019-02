Dopo l'ennesimo investimento, tra scarsa illuminazione e limiti di velocità infranti

TERMOLI. Da una mail giunta ieri sera alla redazione, ai commenti, a decine, dopo la pubblicazione della notizia dell’ennesimo investimento di un pedone in via Martiri della Resistenza.

Per fortuna, giusto due settimane dopo la tragedia di Donato Rubortone, l’incidente di ieri sera non ha avuto le stesse conseguenze e per una 54enne romena residente a Portocannone c’è stato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici.

Ma resta, per residenti e lettori, il clamore di una strada per nulla illuminata adeguatamente e dove forse ci vorrebbe qualcosa anche per far rallentare gli automobilisti abituati a percorrerla come fosse un anello di un circuito stradale.

Prendiamo spunto proprio dalla lettera del signor Marco Marinelli, «dopo aver letto la notizia di un altro investimento in via Martiri della resistenza a Termoli, volevo segnalare che effettivamente i passaggi pedonali in quella strada sono insufficientemente illuminati si fa fatica a vedere i pedoni che attraversano in condizioni meteo ottimali, figuriamoci quando piove. Come in tante altre città si potrebbero illuminare a giorno tutti i passaggi pedonali dove c'è scarsa illuminazione (vedi ultime due rotonde realizzate a Vasto Marina con illuminazione a giorno)».

Dai commenti social, invece, emergono anche altri esempi, «All'uscita di San Salvo ci sono i rallentatori con tanto di segna km illuminato che conteggia la velocità, se ci fosse una cosa simile qui con limite massimo 50 km/h vediamo chi corre dopo...»

Pensieri diversi, tuttavia, «Solidarietà alla persona investita, ma ci tengo ad esprimere un pensiero, le strisce pedonali non sono una sorta di scudo che ci protegge, prima di attraversare siate sicuri di non mettere in difficoltà l’automobilista».

A tenere banco, ovviamente, il limite di velocità non rispettato: «lì è 30 (se no massimo sarà 50) se non erro, il codice stradale indica se un pedone è presente a bordo delle strisce pedonali l’auto è obbligata a fermarsi. Altro che non metter in difficoltà l'auto. Certo non significa buttati davanti alla macchina, ma spesso qui a Termoli le strisce manco sembrano esserci...»

«Vogliamo parlare di quelli che sorpassano la macchina che si ferma per dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce?», insomma, bad practice.

«Non sarà questo il caso, ma ci sono persone che si buttano letteralmente in strada per attraversare senza neanche guardare a destra e sinistra. Constatato più di una volta. Deve stare attento il conducente dell'auto ed andare piano, ma anche chi attraversa».

Altro nodo scorsoio, come in approccio, proprio l’illuminazione.

«A parte l'illuminazione la sera, ma anche di giorno non scherzano. Stavo attraversando con mio marito, sempre lì, sulle strisce pedonali, una non si è proprio fermata, la macchina dietro ha addirittura accelerato, menomale che ci siamo fermati sulle strisce, non ho parole».

Ma le testimonianze discordano.

«Non sempre è colpa dell’automobilista, una persona mi è sbucata da dietro un furgone, meno male che ero ferma».

Arredi urbani urgono, oltretutto: «Fate uno spartitraffico di fronte allo Scrigno, così i pedoni possono tranquillamente guardare (quando lo fanno, e spesso non lo fanno) solo a destra o solo a sinistra sia quando attraversano sul lato dove si trovano, che quando arrivano sullo spartitraffico per poi attraversare l'altro pezzo di strada».

Altre riflessioni spontanee, «A tutti gli automobilisti: fortuna che non ci sono più i bambini che giocano a pallone per le stradine, basta solo andare piano ed essere attenti e il cellulare lasciatelo perdere».

«Confermo per esperienza che spesso i pedoni non vengono calcolati li, e non è per mancanza di visibilità, a meno che ci riferiamo al telefono in mano...», «penso sia necessario aumentare l'illuminazione alquanto ridotta e successivamente mettere delle telecamere».

Ma c’è chi addita all’imperizia e alla negligenza, «Non sono le luci che risolvono il problema... I fari li abbiamo e illuminano la strada, ma se andiamo piano vedi che non succedono queste cose, diamo sempre la colpa a quello che non è e mai a noi, che ci dobbiamo mettere in testa di andare piano...»

Poi si ritorna a bomba, «Scarsa illuminazione, quelle luci a led non sono sufficienti, stesso discorso per piazza del Papa e via Corsica, ovviamente velocità ridotta e buon senso da parte di tutti».

Poi, il proclama: «Quanti morti e feriti ancora prima di provvedere a trovare una possibile soluzione che renda più illuminato quel tratto di strada o che rallenti in qualche modo il traffico?»

«Mancano il buon senso e il rispetto delle regole automobilistiche e non deviare il discorso sulla poca illuminazione, strisce invisibili, quando li prendete fategliela mangiare la patente».

Chiosa finale, un altro esempio: «Nella cittadina in cui abito, in un rettilineo in centro, dopo vari incidenti simili, hanno messo dei rallentatori, che se ci arrivi a più di 20/30 spacchi ogni bene, per cui o rallenti o ci rimetti l'auto. Le cose, in effetti, sono migliorate».