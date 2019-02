Spacciava eroina, denunciato 32enne a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. I militari dell’Arma della Compagnia di Larino hanno denunciato a piede libero un 32enne di San Martino in Pensilis per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La specifica operazione è stata portata a termine dai militari del nucleo operativo della citata Compagnia, i quali, grazie a mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamenti e attraverso specifiche attività investigative, sono riusciti ad individuare il 32enne, che, presumibilmente, deteneva sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato a bordo della sua autovettura nel centro abitato di San Martino in Pensilis e sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di due grammi circa di eroina, sottoposti a sequestro. Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino per gli adempimenti consequenziali. L’attività segue le altre portate a termine negli ultimi tempi nel basso Molise dai Carabinieri del comando provinciale di Campobasso che hanno già consentito di assicurare alla giustizia molti spacciatori di droga e di sequestrare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.