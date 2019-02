Inseguimento e sparatoria a Petacciato marina dopo la rapina a Sarni Oro

PETACCIATO. Rapinatori in fuga sulla statale 16 molisana e oltre all'inseguimento ci scappa anche una sparatoria.

Il tempo di portare l’Audi dei rapinatori sull'Adriatica dopo il colpo al Sarni Oro del centro commerciale Insieme e da Vasto è partito l’inseguimento di una volante del commissariato che dopo poco ha travalicato i confini molisani, qui, poco prima di Petacciato, la pantera ha perso di vista i malviventi e poco dopo hanno individuato una vettura pressoché identica, ma con due giovani soltanto nell’abitacolo, che vista la situazione non hanno deciso di fermarsi e chiarire la circostanza, preferendo fuggire, ne è nato un inseguimento con sparatoria in via Mediterraneo, sempre nei pressi della statale 16, con colpi esplosi contro pneumatici e un finestrino.

Di supporto sono intervenute due pattuglie della Stradale di Termoli. Probabilmente l’Audi sbagliata è stata fermata con uno speronamento, azione che si è comunque conclusa con un accertamento presso la caserma dei Carabinieri, il primo comando a portata di mano.