Rapina a mano armata alla BancApulia, 3 i banditi in azione

TERMOLI. Che sta succedendo sulla costa adriatica, molisana e non? Beh, fattacci non edificanti. Come quello accaduto alle 16.30 di oggi pomeriggio, in via Martiri della Resistenza.

Tre banditi a volto coperto hanno fatto irruzione nella filiale della BancApulia, armati di taglierino, hanno minacciato la direttrice e i dipendenti presenti e si sono fatti aprire lo sportello bancomat dall'interno, che nel frattempo era stato anche caricato per il fine settimana di contanti, arraffando le banconote presenti e fuggendo via, dileguandosi nel nulla.

Sono fuggiti con un'auto, ma non si ha contezza del modello e della direzione. Subito sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno compiuto i rilievi e sentito dipendenti e direttrice. E' scattato anche il piano anti-rapina, con la cinturazione delle principali vie di fuga.