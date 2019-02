Cane azzanna al volto il proprietario e poi morde anche una soccorritrice

TERMOLI. Pomeriggio movimentato quello di ieri in contrada Porticone. Per cause al vaglio della Polizia municipale, intervenuta assieme alla volante del commissariato, un cane di taglia media ha azzannato al volto il suo proprietario 38enne e poi, all'arrivo del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, ha morso anche una soccorritrice.

Entrambi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per esser suturati.