Si stacca pannello dall'impianto pubblicitario, arrivano i Vigili del fuoco

TERMOLI. Ormai è una scena ricorrente. In piazza Donatori di Sangue l'impianto pubblicitario a tre pannelli vede pezzi sospesi o sganciati quando tira un forte vento. L'ultimo intervento di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, con l'autoscala, è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Uno dei pannelli laterali della colonna in metallo si era staccato e rischiava di cadere al suolo. Partita la segnalazione alla centrale operativa del 115, subito è partita la squadra dalla caserma e ha ripristinato le condizioni di sicurezza.