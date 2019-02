Siamo alla frutta, rubano un portone a Campomarino Lido

CAMPOMARINO. In via delle Gardenie accadono cose davvero singolari, ma al di là del facile umorismo, c’è da interrogarsi e non poco.

Ha destato meraviglia estrema il furto di un portone, sì avete capito bene, un portone.

Ladri all’opera di notte nella scala A di un complesso immobiliare del Lido, per smontare e trafugare un pezzo destinato ad alimentare il mercato nero dei metalli, evidentemente. Non solo più il rame nel mirino dei malviventi.

D’inverno Campomarino Lido non vede una popolazione residente massiccia, rispetto al corpo delle palazzine e delle abitazioni presenti, discrasia che sovente può facilitare i malintenzionati di turno.

A segnalarlo una residente, «Buongiorno. Ma dove stiamo arrivando?Rubano di tutto... negli appartamenti, auto, bici, ma arrivare a portarsi un portone! E’ inaudito. Ecco cosa è successo a Campomarino Lido». A furto segnalato, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione a compiere i rilievi del caso, che hanno avviato l’attività d’indagine.