Cade in casa, 80enne soccorsa da Vigili del fuoco, Carabinieri e 118

TERMOLI. Allarme in via del Molinello 68, poco prima dell'ingresso del parco comunale, nel tardo pomeriggio di oggi. Poco prima delle 19, una signora che vive sola si è sentita male. Subito è scattata la segnalazione di richiesta del soccorso, poiché la donna non riusciva ad aprire la porta di casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, assistiti dai Carabinieri della compagnia di Termoli. Disagi alla circolazione, per permettere l'intervento dei soccorritori.

A preoccuparsi era stata la figlia dell'80enne, che abita a Roma. Provava a telefonare alla madre e lei non le rispondeva, poiché era caduta e non aveva le forze per rialzarsi. All'arrivo dei pompieri e militari dell'Arma, che hanno aperto la porta, l'anziana è stata trovata a terra, ma in condizioni discrete. Sul posto è intervenuto anche il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli.