Controlli a largo raggio su San Martino: multe, sequestri e denunce

SAN MARTINO IN PENSILIS. Articolata attività di prevenzione da parte della Compagnia dei Carabinieri di Larino durante l’ultima settimana nel territorio del Comune di San Martino in Pensilis, che ha impegnato i militari in controlli finalizzati, nello specifico, alla repressione dei reati in genere.

Tale attività, che ha visto all'opera uomini in uniforme, in abiti civili e autovetture lungo tutte le arterie stradali, è stata inserita nel consolidato dispositivo di piano coordinato di posti di controllo pianificato dal Comando Provinciale di Campobasso.

I risultati ottenuti si possono così riassumere:Sono stati controllati 149 mezzi;

-Sono state identificate: 302 persone;

-Sono state elevate 32 contravvenzioni al codice della strada per una somma verbalizzata di 11.410 euro, in parte già riscossa;

-Sono stati decurtati 45 punti sulle patenti di guida;

-Sono stati sequestrati 5 automezzi (di cui 2 con targa straniera per violazione del cosiddetto decreto Salvini);

-Sono state ritirate 3 carte di circolazioni e 2 patenti di guida;

-Sono stati sospesi dalla circolazione per omessa revisione periodica (art. 80 Cds) 7 veicoli;

Inoltre un 25enne è stato denunciato alla Procura frentana per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia delle cose sottoposte a sequestro.

Gli atti assunti sono stati inviati all'Autorità Giudiziaria ed a quella Amministrativa per gli adempimenti consequenziali.