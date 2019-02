I soliti vandali da strapazzo: cassonetti rovesciati in strada

TERMOLI. Ancora vandali da strapazzo in servizio permanente effettivo a Termoli. Nemmeno le azioni repressive e le indagini di Polizia giudiziaria su misfatti compiuti in città da ordine di giovinastri impenitenti riescono a essere un deterrente, e così si perpetrano e reiterano azioni contrarie al decoro urbano. Insomma, di maiali ci sono varie categorie.

Ieri sera qualcuno si è divertito a rovesciare i cassonetti di via Mario Milano, strada che oggi ricorre non poco nella cronaca cittadina. Solito spettacolo indecente e anche pericoloso per le auto in transito.

Comportamenti e atteggiamenti insopportabili che meritano la giusta punizione e a riguardo attendiamo sempre con maggiore impazienza l'installazione e l'entrata in funzione del sistema di video-sorveglianza, che però sta languendo rispetto ai programmi originari.