Ancora sfregi alla statua di Carlo Cappella, i soliti imbecilli!

TERMOLI. Troppo in vista per restare ignota l'ennesima azione vandalica commessa ai danni di una delle statue in bronzo che adornano il Corso nazionale. Ancora una volta presa di mira quella di Carlo Cappella, sul cui precedente scempio già indaga la Polizia municipale.

Stavolta hanno usato pastelli per scrivere il nome del poeta a cui la statua è dedicata e scarabocchiare figure non degne di menzione. Insomma, ancora una volta stolti in servizio permanente effettivo. Ahi, quelle telecamere che ancora non ci sono...