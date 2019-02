Condannato a 4 mesi, la Polizia lo arresta e lo porta ai domiciliari

TERMOLI. Particolareggiati approfondimenti investigativi espletati hanno consentito al personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Termoli di localizzare e trarre in arresto, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, un cittadino italiano, P. I., di anni 42, dovendo lo stesso espiare una pena di 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio precedentemente commessi. Nella circostanza il cittadino è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.