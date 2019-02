Tamponamento a catena in tangenziale, cinque i mezzi coinvolti Copyright: Termolionline

TERMOLI. Lunghe code nel tratto compreso tra le uscite di via Pertini e viale San Francesco sulla tangenziale di Termoli, dovute non solo alla presenza del semaforo a causa dei lavori in corso sul viadotto che collega la zona di San Pietro a Colle Macchiuzzo, la circolazione è temporaneamente bloccata a causa di un tamponamento che vede coinvolte cinque autovetture.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto è intervenuta una volante dei Carabinieri della Compagnia di Termoli.