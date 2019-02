Operazione Evelin, il Riesame annulla il sequestro dei beni

SAN SALVO. Ha riaperto ieri sera il Bar "Evelin"di San Salvo, l'attività commerciale che porta il nome dell'omonima operazione che ha portato prima all'arresto di una banda di albanesi dedita allo spaccio di stupefacenti (LEGGI) e poi al sequestro di sequestro di 4 immobili, quote di 5 società, 1 attività commerciale (il “BAR EVELIN”) a San Salvo e 19 autovetture per un valore equivalente al profitto illecito stimato in almeno un milione e duecentomila euro (LEGGI).

Il sequestro preventivo era stato emesso lo scorso 28 gennaio dal Gip del Tribunale di L’Aquila, Dott. Giuseppe Romano Gargarellla, su richiesta del Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo abruzzese - Dott. Stefano Gallo- nei confronti dei componenti il sodalizio criminale operante su San Salvo e sull’area del Vastese.

Nella giornata di ieri il Tribunale del Riesame dell'Aquila ha stabilito l'annullamento del provvedimento di sequestro con la restituzione dei beni mobili ed immobili ai legittimi proprietari.

Ad ottenere questo risultato sono stati gli avvocati Antonello Cerella e Marisa Berarducci: "Siamo soddisfatti di quanto deciso dal Tribunale del Riesame. E' stato dimostrato che la presunta attività di spaccio non è collegata all'esercizio commerciale. Quest'ultima è stata acquisita regolarmente e non dall'ipotetico denaro proveniente dall'attività illecita come invece sostenuto dall'accusa che la riteneva il perno centrale. Ora attendiamo i 30 giorni canonici per conoscere le motivazioni della sentenza".