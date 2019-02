Porticone, pronte le diffide per la mancata derattizzazione

TERMOLI. La proliferazione di ratti e roditori non conosce confini, porto o centro storico, periferie oppure zone degradate. Sempre più spesso sono i residenti a trovarseli nei portoni e anche sui balconi. Spavento, disgusto e sconcerto a Termoli dove da più parti si chiedono interventi di derattizzazione per evitare uno dei problemi atavici della città: la presenza di ratti. Dopo i casi di “avvistamento” avvenuti l’estate scorsa nel Borgo Vecchio dove residenti e commercianti hanno spesso raccontato di animali che si aggirano nei vicoli e tra i tavoli arrivando fin sulla soglia delle abitazioni, adesso la denuncia arriva dalla zona di Porticone, periferia di Termoli ma uno dei quartieri maggiormente in espansione della città.

E questa volta la pantegana di turno non si è limitata a scorrazzare per strada ma è arrivata ad arrampicarsi su un balcone e, non si sa per quale motivo, a esalare il suo “ultimo respiro” proprio su quel balcone. Comprensibilmente sotto shock la proprietaria dell’appartamento che si è immediatamente rivolta al legale del condominio dove abita che ha protocollato una richiesta di intervento urgente al Comune di Termoli indirizzata al sindaco quale autorità sanitaria e all’Ufficio Ambiente.

Un invito e, allo stesso tempo, una diffida ad effettuare immediatamente la disinfestazione e derattizzazione della zona. «In mancanza di un pronto e positivo riscontro – si legge nella missiva – verranno immediatamente adite le competenti autorità con richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi anche alla salute». Non sarebbe la prima volta, infatti, che nella zona hanno “avvistato” ratti e “simili”. La speranza, quindi, è che si possa agire per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Anche per l’estate che è alle porte potrebbe solo aumentare la presenza degli sgraditi roditori.