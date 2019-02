TERMOLI. Vento sostenuto, quello che dalla notte scorsa sta spazzando la costa e non solo. Primi effetti, la caduta di un grosso albero sulla strada provinciale litoranea che collega Termoli e Petacciato, poco prima del complesso "Il Tempo sospeso", ex Paraiso per intenderci.

Strada al momento bloccata in attesa dell'intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione di tronco e rami dal manto asfaltato.

Traffico deviato sulla statale 16 e verso il Sinarca, a seconda delle direzioni.

Ma gli uomini del 115 sono impegnati su molti interventi, anche a Ururi c'è stato il cedimento di un altro grosso albero.