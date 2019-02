Ondata di maltempo, oltre 50 gli interventi dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Tutto il personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e quello dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano è stato impegnato, dalle prime ore della notte scorsa, per oltre cinquanta interventi causati dal maltempo, specialmente dal forte vento.

Molti gli interventi per alberi caduti sulla sede stradale che hanno impedito o reso pericoloso il traffico veicolare.

Tabelle segnaletiche, insegne, recinzioni di cantieri, pannelli solari, guaine di coperture, tegole, cavi elettrici ed antenne divelte o rese pericolanti , sono state le altre tipologie d’intervento effettuati dal personale e causati dal fortissimo vento.

A seguito del completamento dell’intervento e dei relativi sopralluoghi tecnici riferiti all’incendio dei due tetti in legno, avvenuto intorno alle ore 6.30 di questa mattina a Campomarino in Via Roma, dove sono rimasti lievemente feriti anche due vigili del fuoco della squadra di Termoli, è stata disposta l’interdizione all’utilizzo di quattro unità immobiliari. Alcuni interventi sono ancora in corso.