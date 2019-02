Oltre 150 controlli effettuati dai Carabinieri di Petacciato

PETACCIATO. Nel centro abitato di Petacciato, l’impiego di quattro automezzi e dieci militari, coordinati dal comandante di stazione Alfonso Grande, ha permesso di svolgere una proficua prevenzione dei reati predatori quali furti in danno di aziende agricole ed in abitazione. Nel corso dell’intero servizio sono stati controllati 65 veicoli e 87 persone, nonché eseguite cinque perquisizioni di cui una veicolare, senza rinvenire materiali di illecita detenzione e/o sostanze stupefacenti.

Un circolo privato ed un bar della piccola cittadina molisana, sono risultati in regola con la documentazione e gli avventori esenti da pregiudizi di polizia.

Tale tipologia di servizi, ormai un must per i Carabinieri della Compagnia di Termoli, saranno a breve riprogrammati ed interesseranno altre tipologie di attività economiche.