Tegole, alberi e calcinacci: ancora strascichi del maltempo

TERMOLI. Anche oggi sono continuati gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per verifiche e situazioni di pericolo causate dal maltempo dei giorni scorsi.

In particolare la squadra del distaccamento di Termoli è intervenuta in mattinata per la rimozione di un albero pericolante in via Catania e per dei rami spezzati in via Elba. Dei calcinacci sono caduti in via Cleofino Ruffini dove il personale, con l’ausilio dell’autoscala, ha provveduto a eliminare tutte le restanti parti pericolanti dal cornicione del fabbricato, in attesa dei conseguenti lavori di ripristino e manutenzione.

Sempre a Termoli altro intervento, nel pomeriggio, per delle tegole in pericolo di caduta dal tetto di uno stabile di viale Pertini. Anche lì i vigili del fuoco hanno provveduto ad eliminare il pericolo per passanti ed abitanti».