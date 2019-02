Insulti e minacce a un medico, all'ospedale arriva la Polizia

TERMOLI. Una visita parentale a un degente si trasforma in un fatto di cronaca: accade all'ospedale San Timoteo e non è certo la prima volta. Volante della Polizia inviata dal commissariato di via Cina nella serata di oggi al nosocomio di viale San Francesco.

Una stanza affollata di parenti e familiari di un anziano pugliese ricoverato dopo un intervento subito in giornata, troppo affollata, tanto che un medico consiglia di alleggerire la presenza attorno al ricoverato. Mai invito ha scatenato tanta rabbia da parte di uno dei presenti, che ha preso prima a insultare il medico stesso, quindi a minacciarlo,

Da lì a chiamare le forze dell'ordine c'è voluto poco e così sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto la deposizione sull'accaduto.