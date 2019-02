CAMPOMARINO LIDO. Se arrivano a rubare, biciclette, portoni e quant’altro, non ci si può meravigliare affatto se a Campomarino Lido, stante una video-sorveglianza che a quanto pare langue ancora, nonostante l’installazione delle apparecchiature, i ladri portano via anche le caldaie a gas, incassate in villette di recente costruzione.

Una denuncia che vede direttamente in campo lo stesso imprenditore edile, operante in Campomarino da decenni.

Due di questi episodi sono avvenuti a distanza di appena due settimane, il primo l’11 febbraio e il secondo scoperto nella mattinata di oggi.

Ma non c’è solo questo, tutto documentato peraltro dalle puntuali denunce presentate alla stazione Carabinieri.

In passato sono stati asportati tutti i citofoni esterni, i motorini dell’autoclave di ogni villetta, gli sportelli esterni posti sulla recinzione dei vani contatori gas ed Enel.

Un assalto predatorio assurdo, sia per il modus operandi che per il bottino e tutto questo nonostante ci troviamo su una strada principale e nonostante ci siamo telecamere del Comune (dalla dubbia efficacia, riteniamo). Le villette si trovano in Campomarino lido, in via Salvator Allende.

Il territorio di Campomarino, sia l’agro che il Lido, hanno una notevole estensione, forse meriterebbero di un rafforzamento significativo della presenza dello Stato, anche perché essendo al confine con la Puglia e la provincia di Foggia, spesso e volentieri rappresentano il primo avamposto, primo bersaglio, da colpire.