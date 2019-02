Investito e ucciso davanti allo Scrigno, a giugno il processo del 52enne

TERMOLI. Sarà giudicato per omicidio stradale il prossimo giugno il 52enne Bartolomeo D’Adderio, l’uomo ai domiciliari da fine gennaio, quando al volante della sua auto travolse e uccise sul colpo l’82enne Donato Rubortone, in via Martiri della Resistenza. Il tragico investimento sulle strisce pedonali avvenne alle 17.30 del 22 gennaio scorso. Ieri il giudizio immediato richiesto dalla Procura della Repubblica di Larino al gip frentano. L’udienza è stata fissata al 13 giugno. Il 52enne rimarrà ai domiciliari, dove è ristretto dal 25 gennaio, dopo l’udienza di convalida del giudice Vecchi.