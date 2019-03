Rinvii a giudizio su Montenero, Travaglini: completamente estraneo alla vicenda

MONTENERO DI BISACCIA. In merito alla notizia di un rinvio a giudizio per presunti illeciti riguardanti la Polizia Municipale di Montenero di Bisaccia, il sindaco Nicola Travaglini si dichiara sereno perché completamente estraneo alla vicenda e convoca i giornalisti alla Conferenza Stampa che si terrà domani, sabato 2 marzo 2019 alle ore 10,30 presso lo studio legale dell'avvocato Domenico Porfido, in Via A. De Gasperi 19 a Termoli, al fine di chiarire ulteriori dettagli sul caso in questione.