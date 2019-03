Vani i soccorsi, 58enne stroncato da arresto cardiaco al campo Rospo Mare

TERMOLI. Purtroppo vani i soccorsi partiti sia per mare, con la motovedetta della Capitaneria di Porto di Termoli, dove si sono imbarcati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli, sia per aria, col decollo dell'elisoccorso da Pescara.

Un arresto cardiaco ha stroncato un 58enne originario di Ortona, F. G.

All'arrivo dei soccorritori, dopo aver ricevuto la segnalazione di Sos gestita come codice rosso, non c'è stato nulla da fare, il 58enne era già deceduto. Attualmente si sta aspettando il nulla osta della Procura per il trasporto della salma.